Во время урагана в Москве погиб мужчина

На Москву днем 20 июня обрушился ураган. Сильный ветер срывал рекламные щиты, фрагменты кровли и валил деревья.

Из-за падения дерева в районе храма на Ивановской улице несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в оперативных службах.

На Енисейской улице металлический лист, сорванный ураганным ветром, выбил стекла в вагоне трамвая. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.

Из-за сильного ливня во время урагана оказался подтоплен ряд улиц, в том числе в районе Аэропорт.

Гидрометцентр РФ ранее распространил экстренное предупреждение о сильных ливнях в Москве с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с до 16:00 20 июня.

В Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Власти города закрыли все парки и призвали жителей по возможности не выходить на улицу.

Предыдущий сильный ливень, прошедший в Москве 13 июня, привел к тому, что на западе города затопило дороги, десятки машин и автобусов ушли под воду, а на Филевской линии временно не ходили поезда между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».