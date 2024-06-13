В Москве сильный ливень. Улицы затоплены. Застряли десятки машин и автобусов

Днем 13 июня Москву накрыл сильный ливень. В городе объявили «оранжевый» уровень опасности. На севере Москвы затопило дороги, десятки машин и автобусов ушли под воду. Вода проникла в подземные паркинги и торговые центры. В районе Фили-Давыдково из берегов вышел Мазиловский пруд. Полиция перекрыла движение по Клязьминской улице, в районе возникли пробки. Также временно не ходили поезда на Филевской линии метро между «Багратионовской» и «Кунцевской». По прогнозам синоптиков, гроза в городе продлится до конца дня.