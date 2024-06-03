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«Мы хотим справедливости» — «Придется проехать в отделение полиции» Матери и жены мобилизованных вышли на пикет у здания Минобороны России

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В Москве жены и матери мобилизованных 3 июня вышли с пикетом к зданию Минобороны РФ на Фрунзенской набережной. Они привели с собой детей и развернули плакаты: «Пожалуйста, верните папу домой», «Мобилизованным пора домой», «Белоусов Андрей Рэмович, поговорите с нами. Мы есть», «Установите сроки службы бойцов на СВО». Когда к зданию Минобороны приехал автозак полиции, участницы пикета встали на колени.
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