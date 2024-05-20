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Вертолет президента Ирана разбился в горах. Погибли все находившиеся на борту люди Кадры с места крушения

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Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников, упал в горах вечером 19 мая, когда иранская делегация возвращалась после переговоров из Азербайджана. Утром 20 мая спасатели смогли добраться до места крушения. Все находившиеся на борту вертолета люди погибли. В Иране объявлен пятидневный траур.
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