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«Они летят не переставая. Это просто мрак какой-то» Массированная атака беспилотников на российские регионы и Крым. Видео очевидцев

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Минобороны РФ заявило о массированной атаке дронов на российские регионы и аннексированный Крым. В Туапсе и Новороссийске беспилотники нанесли удары по НПЗ. В некоторых районах Новороссийска было аварийно отключено электричество, не ходил городской транспорт. В аннексированном Севастополе повреждена электроподстанция, город частично остался без света, отменены занятия в школах, закрыты детские сады. Всего, объявили российские военные, за ночь было сбито более 100 дронов.
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