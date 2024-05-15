На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Днем 15 мая в городе Гандлова преступник несколько раз выстрелил в политика, когда тот вышел на улицу к местным жителям с заседания правительства. Фицо получил ранения в живот и грудь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавший задержан. Это 71-летний мужчина из города Левице. Его мотивы пока неизвестны.