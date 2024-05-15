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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В него стреляли
Первые кадры — как это было
52 секунды
14:17, 15 мая 2024
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Днем 15 мая в городе Гандлова преступник несколько раз выстрелил в политика, когда тот вышел на улицу к местным жителям с заседания правительства. Фицо получил ранения в живот и грудь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавший задержан. Это 71-летний мужчина из города Левице. Его мотивы пока неизвестны.
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