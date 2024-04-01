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«Это, в натуре, какой-то апокалипсис» В Алтайском крае подтоплены около 500 строений. Как выглядят последствия паводка

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В Алтайском крае начавшийся в конце марта паводок к 1 апреля подтопил почти 500 строений, затоплены несколько участков дорог. В регионе введен режим ЧС, развернуты пункты временного размещения для жителей, вынужденных эвакуироваться. Власти Алтайского края заявили, что сильный паводок вызван аномальными погодными условиями в зимний период. «Очень мало снега было в начале, сильные морозы, земля промерзла примерно на 50-70 сантиметров выше, чем это обычно происходит, а в некоторых местах даже больше — около 1-1,2 метра», — рассказал губернатор Виктор Томенко (цитата по РИА Новости). Затем, по его словам, теплая погода перемежалась с резкими морозами. «Образовалась такая корка льда, такие мощные прожилки, что мешает тому, чтобы вода сегодня уходила», — сказал Томенко.
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