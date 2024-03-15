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Путин входит в кабинет. Садится за компьютер. Вздыхает. Трогает мышку. Кивает. Улыбается и машет Посмотрите, как президент России успешно проголосовал за президента России

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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. На официальном видео, распространенном пресс-службой Кремля, Путин садится за компьютер, делает клик мышкой, после чего улыбается и машет в камеру — а на экране монитора появляется надпись: «Спасибо, вы успешно проголосовали». Три года назад, во время голосования на выборах в Думу, пресс-служба Кремля уже распространяла аналогичное видео — на нем также было показано, как президент кладет руку на мышку и делает клик, после чего на экране появляется надпись: «Спасибо, ваш голос учтен». Сам Путин ранее неоднократно заявлял, что не пользуется интернетом. Власти РФ активно призывают жителей страны голосовать онлайн. Результаты интернет-голосования легче фальсифицировать.