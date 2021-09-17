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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн, сообщает официальный сайт Кремля.

«В условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», — прокомментировал голосование сам Путин. Он призвал всех россиян принять участие в выборах.

Пресс-служба главы государства распространила видео голосования Путина. На нем показано, как президент садится за компьютер, два раза щелкает по клавиатуре и кладет руку на мышку. Затем на экране монитора появляется надпись «Спасибо, ваш голос учтен!»

Днем 17 сентября на выборах также дистанционно проголосовал премьер-министр Михаил Мишустин. Процесс его голосования также засняли на видео.

Проголосовать на выборах онлайн могут жители семи регионов, для этого им необходимо было подать заявление на госуслугах до 13 сентября. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтверждал, что президент зарегистрировался для дистанционного голосования.

Путин с 14 сентября находится на самоизоляции. Он объяснял это тем, что ранее целый день общался с сотрудником своей администрации, который «поздновато ревакцинировался» и заболел ковидом. Из-за самоизоляции президент отменил поездку на саммиты ШОС и ОДКБ в Душанбе.

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