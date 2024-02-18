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Россияне приходят почтить память Навального. Им угрожают, их задерживают и избивают

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В разных городах России после того, как стало известно о гибели Алексея Навального, появляются мемориалы политику. Власти пытаются не допустить этого — по всей стране уже были задержаны не менее 400 человек. Некоторых при задержании избили. Мемориалы регулярно уничтожают, а пришедшим почтить память политика угрожают преследованием. Но многих это не останавливает и на улицах российских городов вновь появляются фотографии Навального, плакаты, свечи и цветы.
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