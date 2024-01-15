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В Исландии во время извержения вулкана лава сошла на город Гриндавик. Сгорели несколько домов
1 минута
11:13, 15 января 2024
В Исландии 14 января
началось извержение
одного из вулканов, расположенных на полуострове Рейкьянес в юго-западной части острова. Потоки лавы дошли до города Гриндавик, уничтожив как минимум три дома. Люди не пострадали. Жители Гриндавика покинули город еще в декабре, когда вулкан извергался предыдущий раз. К северу от города за последние несколько недель были построены земляные и каменные валы, которые должны были отвести лаву. Потоки лавы,
заявил
глава Исландского управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Видир Рейниссон, пошли южнее, чем прогнозировалось, но защитные сооружения все-таки сыграли свою роль и помогли минимизировать ущерб.
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