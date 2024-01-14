В Исландии из-за извержения вулкана лава сошла на город Гриндавик
На полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии началось извержение вулкана вблизи города Гриндавик.
По сведениям исландской телекомпании RUV, в воскресенье около Гриндавика появились две трещины в земле — одна из них всего в 50-100 метрах от города, из-за которой полилась лава.
После того, как магма достигла Гриндавика, в городе загорелись как минимум два жилых дома, следует из стрима, который ведут журналисты.
Это уже второе извержение вулкана в Гриндавике за последний месяц. Прошлое извержение началось 18 декабря. Тогда лава до города не добралась.
Гриндавик был полностью эвакуирован еще перед первым извержением. В городе проживали около четырех тысяч человек. После декабрьского извержения власти позволили вернуться в город примерно 200 местным жителям. Накануне второго извержения их также вывезли из города.
Кроме того, за последние недели вокруг вулкана были возведены земляные и каменные барьеры, которые должны были направить магму в сторону от города, но лава в итоге прорвала эти ограждения.
«Жизням людей ничего не угрожает, хотя инфраструктура может оказаться под угрозой», — написал в соцсети Х президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон о происходящем в Гриндавике. Он также добавил, что извержение не сказалось на воздушном сообщении в Исландии.