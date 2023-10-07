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Боевики ХАМАС берут в заложники израильских военных и мирных жителей и увозят их в Газу. Видео
2 минуты
14:04, 7 октября 2023
Утром 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа
прорвались
на территорию Израиля. В результате нападения и предшествующего ракетного обстрела погибли не менее 100 человек, около 900 пострадали. Израильтян не только убивали, но и захватывали в плен: мужчин и женщин, военных и мирных жителей избивали, заталкивали в автомобили, сажали на мотоциклы и увозили в Газу. По неподтвержденным сообщениям, представители Израиля и палестинских группировок уже начали переговоры о судьбе захваченных заложников.
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