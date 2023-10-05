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В украинском селе Гроза при ракетном ударе погибли 50 из 330 жителей. Это примерно каждый шестой. Кадры с места обстрела «Российский террор нужно остановить», — сказал Владимир Зеленский

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В селе Гроза в Харьковской области в результате обстрела погибли не менее 50 человек. По данным МВД Украины, российские войска обстреляли из комплекса «Искандер» магазин и кафе, где проходили поминки. Всего в Грозе жили 330 человек. «Из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на поминальном обеде», — сказал глава МВД Украины Игорь Клименко. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Российский террор нужно остановить».
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