Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Поддержать
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
В украинском селе Гроза при ракетном ударе погибли 50 из 330 жителей. Это примерно каждый шестой. Кадры с места обстрела
«Российский террор нужно остановить», — сказал Владимир Зеленский
1 минута
15:54, 5 октября 2023
В селе Гроза в Харьковской области в результате обстрела
погибли
не менее 50 человек. По данным МВД Украины, российские войска обстреляли из комплекса «Искандер» магазин и кафе, где проходили поминки. Всего в Грозе жили 330 человек. «Из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на поминальном обеде», — сказал глава МВД Украины Игорь Клименко. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Российский террор нужно остановить».
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам