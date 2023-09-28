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Арест Рубена Варданяна. Азербайджан обвиняет миллиардера — и бывшего гражданина России — в финансировании терроризма
Варданян возглавлял правительство Нагорного Карабаха
44 секунды
11:41, 28 сентября 2023
В Азербайджане
арестован
Рубен Варданян — миллиардер, бывший глава правительства Нагорного Карабаха и бывший гражданин России (он отказался от гражданства в 2022 году). Варданяна задержали 27 сентября при попытке выехать в Армению, после чего доставили в Баку. Азербайджанские власти обвиняют его в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границы.
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