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«Что это за иуда и что это за гнида?» Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (вместе со всей российской пропагандой) обвиняют Никола Пашиняна в предательстве. Посмотрите, что и как они говорят

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Войска Азербайджана провели военную операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». 20 сентября власти непризнанной республики объявили, что достигнуто соглашение о прекращении огня. По условиям договора, армянские военные должны покинуть Нагорный Карабах, а воинские формирования непризнанной республики — сложить оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «провале» российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Администрация президента РФ в методичке для СМИ рекомендовала обвинять в случившемся Пашиняна. Именно так и поступают пропагандисты Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.
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