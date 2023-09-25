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новости
«Что это за иуда и что это за гнида?»
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (вместе со всей российской пропагандой) обвиняют Никола Пашиняна в предательстве. Посмотрите, что и как они говорят
2 минуты
14:05, 25 сентября 2023
Войска Азербайджана провели военную операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». 20 сентября власти непризнанной республики объявили, что достигнуто
соглашение о прекращении огня
. По условиям договора, армянские военные должны покинуть Нагорный Карабах, а воинские формирования непризнанной республики — сложить оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил
о «провале» российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Администрация президента РФ
в методичке для СМИ
рекомендовала обвинять в случившемся Пашиняна. Именно так и поступают пропагандисты Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.
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