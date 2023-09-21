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«Россия убила десятки тысяч людей» — «В Киеве неонацисты и преступный режим»
Зеленский и Лавров выступили в ООН. Посмотрите, как это было
3 минуты
14:16, 21 сентября 2023
В Нью-Йорке проходит сессия Генассамблеи ООН, на которую приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он принял участие в заседании Совета безопасности ООН, выступив первым (хотя постпред России при ООН Василий Небензя и
пытался доказать
, что это противоречит правилу, по которому сначала должны выступать лидеры стран — членов СБ, в который Украина в данный момент не входит). Россию на заседании представлял глава МИД Сергей Лавров. Посмотрите на самые яркие фрагменты их выступлений. Краткий пересказ речи Зеленского можно прочитать
здесь
.
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