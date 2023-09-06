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Российская армия нанесла удар по рынку в центре Константиновки «Это полномасштабная бесчеловечность», — заявил Владимир Зеленский

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Российские войска 6 сентября обстреляли Константиновку в Донецкой области.Под удар попал один из рынков в центре города. В результате обстрела, по данным местной прокуратуры на момент этой публикации, погибли 16 человек, в том числе ребенок. Ранения получил 31 человек. Повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, административное здание и 5-й этаж жилого дома. Сгорели несколько автомобилей и торговых объектов. Разбор завалов продолжается. Под ними могут находиться люди. Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел «полномасштабной бесчеловечностью» и призвал «как можно быстрее победить русское зло».
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