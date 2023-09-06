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Путин говорит: «Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел»
Это анекдот от премьер-министра Албании. Он рассказал его на международном форуме
56 секунд
09:36, 6 сентября 2023
Премьер-министр Албании Эди Рама на международном стратегическом форуме в Словении рассказал анекдот, намекающий на причастность президента РФ Владимира Путина к крушению самолета основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Официально власти РФ не выдвинули пока никакой
версии
о причинах падения бизнес-джета Пригожина, разбившегося в Тверской области 23 августа.
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