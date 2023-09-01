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Лидер республиканцев в сенате США второй раз за полтора месяца застыл во время выступления на публике
Соратники 81-летнего Митча Макконнелла уверяют, что он здоров — но не исключают, что ему пора в отставку
54 секунды
10:46, 1 сентября 2023
81-летний сенатор Митч Макконнелл — лидер республиканцев в верхней палате конгресса США — вновь застыл во время выступления на публике. На пресс-конференции в Кентукки Макконнелл после того, как ему задали вопрос,
около 30 секунд
стоял неподвижно и молчал. За 1,5 месяца это уже
второе
такое происшествие с сенатором, что, как пишут американские СМИ, вызывает вопросы о том, может ли он продолжать выполнять свои обязанности. Соратники Макконнелла уверяют, что состояние здоровья сенатора
не вызывает опасений
, но
не раскрывают
его медицинские документы. Происходящее с к Макконнеллом, отмечают СМИ, спровоцировало даже обсуждение возможности введения верхней возрастной планки для политиков такого уровня. Однако, как подчеркнули опрошенные MSNBC эксперты, сам по себе возраст — не показатель работоспособности. Они привели в пример 80-летнего президента Джо Байдена и его потенциального соперника на выборах 77-летнего Дональда Трампа.
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