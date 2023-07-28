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Лидер республиканцев в американском сенате рассказывал журналистам об оборонном бюджете. А потом замолчал и застыл
Теперь это видео публикуют главные медиа США — и опять спорят о стареющих политиках
1 минута
14:48, 28 июля 2023
Лидер республиканцев в сенате США
прервал
собственную пресс-конференцию, застыв на полуслове. 81-летний сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл начал рассказывать журналистам про законопроект об оборонном бюджете на год, но внезапно остановился на полуслове, потеряв ход мысли. Он простоял некоторое время неподвижно, смотря в одну точку. После заминки коллеги по партии предложили Макконнеллу пройти в офис. Потом сенатор вернулся и продолжил пресс-конференцию, заявив журналистам, что с ним все в порядке. В американской прессе появились несколько материалов, в которых выражалось беспокойство о здоровье Макконнелла. По
сведениям
CNN, с начала года сенатор как минимум трижды неудачно падал. В одном из случаев он сломал ребра и получил сотрясение мозга.
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