Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Поддержать
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
«Здесь как будто война»
Кадры с места взрыва и пожара на АЗС в Махачкале
1 минута
10:46, 15 августа 2023
В Махачкале вечером 14 августа на станции технического обслуживания автомобилей произошел взрыв и начался пожар. Огонь
перекинулся на АЗС
. По последним данным МЧС, погибли 35 человек, более 70 получили ранения. 15 августа на всей территории Дагестана объявлен траур. Генпрокурор России Игорь Краснов
поручил
проверить законность размещения всех автозаправочных станций в Дагестане.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам