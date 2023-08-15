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«Здесь как будто война» Кадры с места взрыва и пожара на АЗС в Махачкале

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В Махачкале вечером 14 августа на станции технического обслуживания автомобилей произошел взрыв и начался пожар. Огонь перекинулся на АЗС. По последним данным МЧС, погибли 35 человек, более 70 получили ранения. 15 августа на всей территории Дагестана объявлен траур. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения всех автозаправочных станций в Дагестане.
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