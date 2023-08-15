В результате взрыва на автозаправке в Дагестане погибли 30 человек, еще 75 получили ранения В республике объявлен траур

Обновлено. Число погибших в результате пожара в Махачкале возросло до 30 человек, под завалами на месте взрыва найдены тела еще трех человек, сообщает МЧС России. Общее число погибших и раненых составило 105 человек.

27 человек погибли и еще 75 получили ранения в результате взрыва, произошедшего вечером 14 августа на автозаправке на окраине Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По данным Следственного комитета, около 21:50 на станции технического обслуживания автомобилей, расположенной на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе в селе Новокули на выезде из Махачкалы, во время работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание со взрывом, после чего пожар перекинулся на АЗС.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на автозаправке взорвались две из восьми цистерн с топливом. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Спустя три часа возгорание ликвидировали. В тушении пожара задействовали более 70 человек и 20 единиц техники. Также на месте дежурили около 200 сотрудников полиции. Глава Дагестана отметил, что благодаря действиям сотрудников экстренных служб «удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями».

Точные причины взрыва и пожара пока устанавливаются. «Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала, обеспечена безопасность дагестанцев», — заявил Меликов.

Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть двух или более человек (часть 3 статьи 238 УК).

Глава Дагестана объявил, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей в качестве материальной помощи из резервного фонда республики. Гражданам, получившим тяжкий и легкий вред здоровью, назначали компенсации в размере 400 и 200 тысяч рублей соответственно.

15 августа на всей территории Дагестана объявлен траур — будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.