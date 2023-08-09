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Взрыв в Сергиевом Посаде. Есть неофициальная версия, что это удар беспилотника
Кадры с места событий
1 минута
09:13, 9 августа 2023
В подмосковном Сергиевом Посаде утром 9 августа
произошел взрыв
. По предварительным данным, пострадали до 20 человек (это неофициальная информация). Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе — возможно, на складе пиротехники. Есть неподтвержденная версия, что там взорвался дрон.
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