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Взрыв в Сергиевом Посаде. Есть неофициальная версия, что это удар беспилотника Кадры с места событий

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В подмосковном Сергиевом Посаде утром 9 августа произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали до 20 человек (это неофициальная информация). Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе — возможно, на складе пиротехники. Есть неподтвержденная версия, что там взорвался дрон.