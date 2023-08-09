В Сергиевом Посаде произошел взрыв. Пострадали 25 человек

Обновление. По данным МЧС, при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, из них двое госпитализированы.

Российские телеграм-каналы сообщили, что в Сергиевом Посаде Московской области произошел взрыв. В соцсетях публикуют фотографии и видеозаписи густого дыма, поднимающегося над городом.

Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, заявили местные власти.

В домах, расположенных по соседству, взрывной волной выбило окна, пишет Shot.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Телеграм-канал «112» сообщил, что, по предварительной информации, беспилотник ударил по зданию. Затем «112» заявил, что взрыв произошел на складе с пиротехникой.

В экстренных службах заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел не из-за удара беспилотника, как утверждали некоторые телеграм-каналы.

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