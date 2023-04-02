Во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке ударила молния

Ночью 1 апреля в Нью-Йорке во время грозы в здание Всемирного торгового центра 1 попала молния. Момент удара был запечатлен различными камерами наблюдения. ВТЦ 1 выстроен на месте комплекса башен близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года. Всемирный торговый центр 1 считается самым высоким зданием Нью-Йорка и всего Западного полушария. Его высота вместе со шпилем — 541 метр. Это седьмой по высоте небоскреб в мире. Молнии в него попадают регулярно.