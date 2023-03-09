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«Это жалкая тактика. Все, на что способны оккупанты, — терроризировать мирных людей» Кадры из городов Украины, по которым Россия нанесла новый ракетный удар

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Российская армия 9 марта снова нанесла удар по городам Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что была выпущена 81 ракета. Под обстрел попали Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Николаев и другие города. Погибли не менее шести человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «жалкой тактикой». «Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны», — сказал он.