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новости
Столкновение поездов в Греции. Десятки погибших и раненых
Кадры с места крушения
1 минута
10:31, 1 марта 2023
В Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса
столкнулись
пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, и грузовой состав, который ехал из Салоник в Ларису. В результате лобового столкновения два вагона пассажирского поезда оказались почти полностью разрушены, после крушения начался пожар. Погибли не менее 36 человек, более 130 человек ранены. Всего в поезде было не менее 350 пассажиров.
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