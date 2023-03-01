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Столкновение поездов в Греции. Десятки погибших и раненых Кадры с места крушения

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В Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, и грузовой состав, который ехал из Салоник в Ларису. В результате лобового столкновения два вагона пассажирского поезда оказались почти полностью разрушены, после крушения начался пожар. Погибли не менее 36 человек, более 130 человек ранены. Всего в поезде было не менее 350 пассажиров.
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