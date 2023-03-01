В Греции столкнулись два поезда. Больше 30 человек погибли
По последним данным, не менее 32 человек погибли и еще 85 получили ранения из-за лобового столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции, сообщает Reuters со ссылкой на спасателей.
В ночь на 1 марта близ города Лариса столкнулись пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, и грузовой состав, который ехал из Салоник в Ларису. Поезда ехали на большой скорости по одному железнодорожному пути, сообщил губернатор Фессалии Костас Агорастос.
Из-за аварии первые четыре вагона пассажирского состава, по словам губернатора, сошли с рельсов, а первые два вагона «почти полностью разрушены». После столкновения начался пожар. Многих пассажиров госпитализировали с ожогами.
По данным оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находились не менее 350 человек.
Поисково-спасательные работы на месте аварии продолжаются.