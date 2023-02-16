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«Титаник», каким его уже никогда не увидят. К 25-летию выхода знаменитого фильма опубликованы кадры первой подводной съемки затонувшего лайнера
1 минута
11:57, 16 февраля 2023
Фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» отмечает 25-летие. К этой дате американский Океанографический институт в Вудс-Хоуле впервые опубликовал видеозапись, сделанную в 1986 году экспедицией во главе с Робертом Баллардом, обнаружившей знаменитый лайнер. Полную версию записи — почти 80 минут — можно посмотреть
здесь
. «Медуза» публикует кадры, позволяющие увидеть «Титаник» таким, каким он впервые предстал перед исследователями. Лайнер постепенно разрушается, некоторые части «Титаника», которые появлялись в фильме Кэмерона,
уже исчезли
.
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