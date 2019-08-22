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Исследователи спустились к «Титанику». Вот как он сейчас выглядит
1 минута
15:35, 22 августа 2019
Группа исследователей впервые за 14 лет спустилась на подводных аппаратах к «Титанику». Корабль, лежащий на дне Атлантики, сняли на видео в высоком разрешении. Из-за сильного течения, соленой воды и бактерий, поедающих металл, «Титаник» постепенно разрушается. Некоторые части лайнера, например, ванна капитана, показанная в фильме Джеймса Кэмерона, уже исчезли,
рассказали BBC News
участники экспедиции. «Титаник» затонул в 1912 году после столкновения с айсбергом. На борту лайнера находились 2200 человек, около 1500 пассажиров и членов экипажа погибли.
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