Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фб
Твиттер
Вк
Ок
В закладки
новости
Разлом в Турции. Так выглядят последствия сильнейшего землетрясения за десятилетие
1 минута
14:19, 11 февраля 2023
6 февраля в Турции и Сирии
произошло
землетрясение, в результате которого, по последним
данным
, погибли более 24 тысяч человек. По количеству жертв оно
стало
самым масштабным для всего мира с 2010 года. После землетрясения в турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией, образовался гигантский разлом, прошедший через поле с оливковыми деревьями. Как
сообщил
турецкий телеканал NTV, глубина разлома составляет 30 метров, а ширина — 200 метров.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фб
Твиттер
Вк
Ок
В закладки
Напишите нам