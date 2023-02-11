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Разлом в Турции. Так выглядят последствия сильнейшего землетрясения за десятилетие

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6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли более 24 тысяч человек. По количеству жертв оно стало самым масштабным для всего мира с 2010 года. После землетрясения в турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией, образовался гигантский разлом, прошедший через поле с оливковыми деревьями. Как сообщил турецкий телеканал NTV, глубина разлома составляет 30 метров, а ширина — 200 метров.
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