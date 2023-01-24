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«Есть негодяи, которые уехали и поливают страну грязью. Мы должны реагировать» Посмотрите, как в Госдуме обсуждали идею о конфискации имущества граждан, покинувших Россию
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