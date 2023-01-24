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«Есть негодяи, которые уехали и поливают страну грязью. Мы должны реагировать» Посмотрите, как в Госдуме обсуждали идею о конфискации имущества граждан, покинувших Россию

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24 января в Госдуме обсудили идею о конфискации имущества россиян, которые покинули страну. С таким предложением в середине января выступил спикер парламента Вячеслав Володин. На заседании его поддержала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она призвала действовать «строго в правовом поле» — и менять закон, если он «не полностью обеспечивает реализацию справедливых, на наш взгляд, мер». «Для большинства поотъехавших звезд Россия не родина, а кормовая база. Значит, надо методично отключить источники питания», — заявила Ямпольская.
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