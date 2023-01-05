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«Вы существуете и вы очень важны для нас» Министром по правам человека Бразилии стал афробразилец Силвиу Алмейда. В своей первой речи он выступил в защиту меньшинств

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Новым министром по правам человека Бразилии стал юрист Силвиу Алмейда. Он — первый афробразилец, вошедший в правительство страны. Его назначили после победы социалиста Лулы де Силвы на президентских выборах. 3 января Силвиу принес присягу и выступил с первой на должности министра речью. Он обратился к социальным меньшинствам Бразилии и высказался против консерватизма правительства бывшего президента Жаира Болсонару.
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