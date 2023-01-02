Социалист Лула да Силва принес присягу и в третий раз стал президентом Бразилии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

77-летний Луис Инасиу Лула да Силва, победивший на выборах в конце октября 2022 года, стал президентом Бразилии в третий раз. Инаугурации прошла в столице страны 1 января. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару на церемонии не присутствовал — он покинул страну в конце прошлой недели, улетев во Флориду, так публично и не признав поражение в президентской гонке.

В своей первой речи Лула да Силва поклялся восстановить страну из «ужасных руин», а также осудил политику своего предшественника, передает BBC News. Помимо этого, Лула да Силва заявил, что будет руководить Бразилией в интересах всех жителей страны, а не только тех, кто проголосовали за него.

Инаугурация стала настоящим праздником для многих бразильцев — в столице десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отметить это событие. Сторонники нового президента в красных одеждах — в цвет возглавляемой им Рабочей партии, стали собираться перед зданием Конгресса с раннего утра. На празднике планируется выступление более 60 известных артистов, включая певца и композитора Мартиньо да Вила.

Лула да Силва руководил страной с 2003 по 2010 год. На этот период пришелся экономический бум, благодаря которому власти смогли реализовать масштабные программы социальной поддержки.

В 2017 году Лулу да Силву приговорили к более чем 19 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. Сам политик обвинения отвергал, его освободили из заключения после апелляции. Бывший президент провел в тюрьме 580 дней.

На фоне коррупционных скандалов к власти в Бразилии пришел крайне правый политик Жаир Болсонару. На период его правления пришлась пандемия коронавируса. В 2021 году комиссия Федерального сената Бразилии обвинила Болсонару в совершении ряда преступлений, которые привели к распространению болезни, повлекшей смерть около 700 тысяч человек. Помимо этого, Болсонару запомнился тем, что сократил финансирование социальных программ, одобрил активную вырубку тропических лесов, и принял законы, упростившие ношение оружия.

Подробнее о новом президенте Бразилии

Одиозный консерватор Болсонару проиграл выборы. Новый лидер Бразилии — Лула да Силва (бывший президент, сидевший в тюрьме за коррупцию) Это событие — победа для либералов по всему миру

Подробнее о новом президенте Бразилии

Одиозный консерватор Болсонару проиграл выборы. Новый лидер Бразилии — Лула да Силва (бывший президент, сидевший в тюрьме за коррупцию) Это событие — победа для либералов по всему миру