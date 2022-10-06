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Жюльет Бинош, Изабель Аджани, Шарлотта Генсбур и другие французские актрисы состригают пряди волос в знак солидарности с женщинами в Иране Это акция в поддержку протестов против иранского режима

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Во Франции запустили акцию в защиту прав женщин в Иране, в которой приняли участие Жюльет Бинош, Марион Котийяр, Изабель Аджани, Изабель Юппер, Джейн Биркин, Шарлотта Генсбур, Шарлотта Рэмплинг и другие знаменитости. Они состригают пряди волос, как это делают иранские женщины, протестующие против иранского режима. Протесты в Иране продолжаются уже три недели. Их спровоцировала смерть 22-летней Махсы Амини, которая умерла в больнице после того, как полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
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