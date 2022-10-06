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Жюльет Бинош, Изабель Аджани, Шарлотта Генсбур и другие французские актрисы состригают пряди волос в знак солидарности с женщинами в Иране Это акция в поддержку протестов против иранского режима
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