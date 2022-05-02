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После российского вторжения в Уголовном кодексе Украины появилась ответственность за коллаборационизм. За отрицание агрессии против Украины, сотрудничество с агрессором или созданными им «органами власти», а также за распространение российской пропаганды предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и даже пожизненное заключение, если такое сотрудничестве привело к тяжким последствиям.

Правозащитники указывают, что законы Украины разрешают задержание на срок до 30 суток без решения суда и все это время к задержанным могут не допускать адвокатов и не сообщать родственникам о их местонахождении. «Люди просто исчезают и 30 дней с ними невозможно связаться», — заявил AP Владимир Яворский из правозащитной организации «Центр Громадянських Свобод».

В ряде случаев задержания по подозрению в коллаборационизме можно расценить как покушение на свободу мнений, отмечает агентство, и украинские власти это понимают, — так же как и то, что российская пропаганда может истолковать борьбу с коллаборационистами как «преследование русскоязычных». Но в военное время, указывают они, свобода слова — лишь один из многих принципов, которые следует учитывать. «Дебаты о балансе национальной безопасности и обеспечения свободы слова бесконечны», — сказал AP министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

За полтора месяца действия закона об уголовном наказании за коллаборационизм только в Харьковской области по подозрению в сотрудничестве с Россией и отрицании агрессии были задержаны около 400 человек.

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