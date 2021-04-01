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Обыск в доме Владимира Барданова, устроившего перестрелку с полицией в Подмосковье. Эксклюзивные кадры оперативной съемки

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Житель поселка Вешки в Подмосковье Владимир Барданов 30 марта открыл стрельбу по полицейским, получившим информацию о незаконном хранении оружия. Операция по задержанию в итоге продолжалась более девяти часов. В доме начался пожар, в результате которого Барданов погиб. При обыске в роскошном коттедже нашли склад боеприпасов и оружия; на участке жили дикие животные, в том числе медведи и крокодилы. В распоряжении «Медузы» оказались эксклюзивные кадры обыска в доме Барданова.
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