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Обыск в доме Владимира Барданова, устроившего перестрелку с полицией в Подмосковье. Эксклюзивные кадры оперативной съемки
2 минуты
05:00, 1 апреля 2021
Житель поселка Вешки в Подмосковье Владимир Барданов 30 марта
открыл стрельбу по полицейским
, получившим информацию о незаконном хранении оружия. Операция по задержанию в итоге продолжалась более девяти часов. В доме начался пожар, в результате которого Барданов погиб. При обыске в роскошном коттедже нашли склад боеприпасов и оружия; на участке жили дикие животные, в том числе медведи и крокодилы. В распоряжении «Медузы» оказались эксклюзивные кадры обыска в доме Барданова.
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