Дмитрий Лебедев / Коммерсант

С чего все началось В коттеджном поселке в Подмосковье подозреваемый в незаконном обороте оружия открыл стрельбу по полицейским. Штурм его дома закончился пожаром

Житель коттеджного поселка Вешки в Подмосковье Владимир Барданов, открывший стрельбу по полицейским, погиб в результате пожара в его доме. Пожар начался вечером 30 марта, спустя несколько часов после того, как силовики окружили участок. Что стало причиной возгорания, достоверно неизвестно — по разным версиям, пожар мог начаться после того, как силовики начали стрелять по дому из гранатомета или же 61-летний Владимир Барданов сам поджег находившийся в его доме склад оружия и боеприпасов. Его тело позднее нашли на чердаке — оно сильно обгорело, поэтому для опознания была назначена ДНК-экспертиза.

Операция по задержанию Барданова продолжалась более девяти часов. Все это время мужчина периодически вступал в перестрелку — он использовал пулемет Дегтярева 1948 года выпуска, а также автоматы Калашникова и пистолет-пулемет Судаева времен Великой Отечественной войны. Кроме того, он бросил не менее 20 гранат. В перестрелке один боец спецназа получил ранение в ногу. Большую часть времени в доме, кроме самого мужчины, никого не было (Барданов почти сразу выпустил находившихся с ним родственников), поэтому сотрудники правоохранительных органов не спешили штурмовать дом. Пожарные приступили к тушению огня после того, как Барданов перестал стрелять — к тому моменту огонь охватил уже почти весь дом.

Обновлено. Действия спецназа по обезвреживанию Барданова были правильными и профессиональными, заявила Росгвардия.

Следственный комитет Российской Федерации

В доме Барданова нашли склад боеприпасов и оружия. Как сообщал источник ТАСС, в одном из помещений «обнаружены коробки с патронами, магазины к ППШ, СВД, к автомату Калашникова, гранаты Ф-1, РГД-5, оружие, в числе которого револьверы и пистолеты Макарова» — всего более 30 единиц огнестрельного оружия и около 20 гранат. Большая часть арсенала — времен Великой Отечественной войны, в боевом состоянии. Помимо этого, Барданов легально владел шестью единицами оружия — пятью ружьями и пистолетом.

Барданов был ранее судим. В Росгвардии сообщили, что это произошло в 1976 году, судимость была давно погашена, поэтому разрешение на оружие выдали законно. В 2002 году он проходил по уголовному делу о мошенничестве, но его закрыли за отсутствием состава преступления. По данным Mash, в советское время Барданов был фарцовщиком, а в конце 1990-х годов находился в розыске за грабеж и бандитизм: как пишет издание, он «отжимал у случайных людей часы и драгоценности». Затем Барданов занялся бизнесом, он был владельцем автосервиса и двух ЧОПов. Mash также отмечает, что на участке у дома он «держал экзотических животных». Как сообщил ТАСС, там жили кабан, два тигра, медведь, пума и павлин.

Обновлено. Прокурор Мытищ Андрей Гвоздев, который участвовал в операции по обезвреживанию Барданова, заявил «Коммерсанту», что животные не пострадали при пожаре.

Источник «Интерфакса» сообщал, что у Барданова была не одна, а несколько судимостей и что несколько раз его объявляли в федеральный розыск, так как он скрывался от следствия.

Правоохранительные органы полагают, что Барданов мог быть участником преступной группировки, занимавшейся незаконными поставками оружия. Как сообщил источник ТАСС, в отношении него проводили оперативно-разыскные мероприятия; именно с этим был связан визит полицейских — к ним поступило заявление, что он хранит в доме гранаты, противопехотные мины и гранатомет. По данным Mash, полицейские первоначально пришли «налегке» и не собирались задерживать мужчину — с собой у них было постановление суда об осмотре, а не об обыске помещения.

В отношении Барданова проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу — это может быть сделано в рамках расследования уголовного дела о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Источник ТАСС рассказал, что в последние месяцы Барданов «вел себя не совсем адекватно» и часто устраивал на своем участке стрельбу. «Где-то полгода назад он начал строить себе бункер и запасаться продуктами питания. Позже он приказал дочери приехать к нему в особняк с зятем и двумя детьми 4 и 8 лет. Он начал их третировать и даже угрожать оружием», — рассказал собеседник агентства.

ТАСС также сообщил, что следователи проверят участкового в поселке Вешки: по предварительным данным, он в нарушение должностных инструкций не проверял условия хранения оружия в доме Барданова.

Григорий Левченко