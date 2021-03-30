В коттеджном поселке в Подмосковье подозреваемый в незаконном обороте оружия открыл стрельбу по полицейским. Росгвардия и ФСБ осадили его дом

Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые пытались его задержать. Инцидент произошел на территории поселка Вешки около Мытищ. Мужчина подозревался в незаконном обороте оружия, полицейские с санкции суда намеревались осмотреть его дом, однако он начал стрелять в них из автоматического оружия и бросил две гранаты.

Обновлено. Боец спецназа одной из силовых структур был ранен в ногу при попытке задержать стрелявшего мужчину, сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС. Силовики применили гранатомет во время штурма дома стрелка.

Подозреваемого не могут задержать уже несколько часов. Поселок Вешки оцеплен, туда стянуты силы полиции, ФСБ и Росгвардии. Подступы к дому перекрыты. Как пишет Mash, сотрудники правоохранительных органов с помощью дрона обследуют территорию участка сверху. По данным издания, под прикрытием бронированного автомобиля силовики будут обстреливать дом, пока сопротивление не прекратится. Сам дом сейчас горит — вероятно, из-за взорванных гранат.

По данным СМИ, подозреваемый — 61-летний Владимир Барданов. По информации ТАСС, он является генеральным директором фирмы, занимающейся оптово-розничной торговлей и строительством. На него заведено несколько исполнительных производств по налоговым долгам на общую сумму 150 тысяч рублей. Mash пишет, что Барданов раньше владел двумя частными охранными предприятиями (сейчас они ликвидированы) и что оружие могло у него остаться с тех пор. По данным источника ТАСС, мужчина был ранее судим.

В доме на момент начала стрельбы находились несколько родственников мужчины. Первоначально сообщалось, что их могли взять в заложники, однако никаких требований Барданов не выдвигал, а вскоре жена, дочь и внук стрелявшего вышли из дома. По данным источника ТАСС, с подозреваемым в доме остается его зять. Как отмечает Mash, на территории участка также могут находиться дикие животные — по свидетельствам соседей, Барданов держал там тигров и медведей.

СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Григорий Левченко