СМИ сообщили о вероятной гибели жителя Подмосковья, открывшего стрельбу по полицейским. Он отказался сдаться и остался в горящем доме

В коттеджном поселке Вешки около Мытищ загорелся дом, хозяин которого, 61-летний Владимир Барданов, днем 30 марта устроил стрельбу по полицейским. Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что пожар начался после обстрела из гранатомета, который, как сообщалось ранее, силовики применили при попытке штурма дома. Но позднее источник ТАСС заявил, что использовался не гранатомет, а светошумовая граната (их применяют для дезориентации злоумышленников).

Что произошло с Бардановым, достоверно неизвестно. Источники «Интерфакса», ТАСС и РИА Новости заявили, что он, вероятно, погиб при пожаре, но его тело пока не нашли. «В настоящее время мужчина перестал отстреливаться и не подает признаков жизни», — заявил собеседник «Интерфакса».

По информации ТАСС, Барданов поджег склад оружия и боеприпасов, который хранил в своем доме, что и привело к возгоранию. После начала пожара мужчине предложили сдаться, но он отказался выходить и остался в горящей части коттеджа, заявил собеседник агентства.

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