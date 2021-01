25 февраля в российский прокат в IMAX выходит фильм «Билли Айлиш: Мир немного размыт». На следующий день картина появится на сервисе Apple TV+. Режиссер Р. Дж. Катлер рассказывает историю Билли Айлиш, певицы, которая уже в 17 лет стала всемирно популярной. В фильм вошли съемки, сделанные на гастролях и дома, где она жила с родителями и записывала свой дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». «Медуза» представляет трейлер с русскими субтитрами.

Подписывайтесь на наш Youtube