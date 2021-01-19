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«Это кровать родителей. Я сплю тут, потому что боюсь монстров»
Трейлер документального фильма «Билли Айлиш: Мир немного размыт» — о самой популярной певице в мире и ее взрослении
2 минуты
07:25, 19 января 2021
25 февраля в российский прокат в IMAX выходит фильм «Билли Айлиш: Мир немного размыт». На следующий день картина появится на сервисе Apple TV+. Режиссер Р. Дж. Катлер рассказывает историю Билли Айлиш, певицы, которая уже в 17 лет стала всемирно популярной. В фильм вошли съемки, сделанные на гастролях и дома, где она жила с родителями и записывала свой дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». «Медуза» представляет трейлер с русскими субтитрами.
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