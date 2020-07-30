«Последние и первые люди» — фильм Йохана Йоханнссона, известного кинокомпозитора (в частности, он много работал с Дени Вильневом), обладателя «Золотого глобуса» и номинанта на «Оскар». Фильм вдохновлен романом Олафа Стэплдона «Последние и первые люди: История близлежащего и далекого будущего», изданном в 1930 году. Рассказчик (его озвучила Тильда Суинтон) — один из Последних людей, далеких потомков наших современников, живущих на Нептуне. Рассказчик описывает, как изменилось человечество за два миллиарда лет, прошедших с нашего времени. Рассказ сопровождают кадры бруталистских монументов, установленных в бывшей Югославии. Музыку к фильму создал сам Йохан Йоханнссон — это его последний саундтрек (композитор умер в 2018 году). «Медуза» представляет фрагмент картины, в котором описано, как взрослеют дети Последних людей. Премьера фильма состоится 1 августа на фестивале Beat Film Festival, в ограниченный прокат картина выйдет 6 августа.

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