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Оперный театр в Барселоне дал концерт для растений. Да-да, все места в зале занимали цветы в горшках
1 минута
12:42, 23 июня 2020
Оперный театр «Лисео» в Барселоне 22 июня
дал первое представление
после карантина. «Зрителями» были 2292 комнатных растения, их расставили по всем местам в зрительном зале. Струнный квартет сыграл для растений миниатюру «Хризантемы» Джаккомо Пуччини. После концерта растения раздадут врачам.
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