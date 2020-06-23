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шапито

Оперный театр в Барселоне дал концерт для растений. Да-да, все места в зале занимали цветы в горшках

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Оперный театр «Лисео» в Барселоне 22 июня дал первое представление после карантина. «Зрителями» были 2292 комнатных растения, их расставили по всем местам в зрительном зале. Струнный квартет сыграл для растений миниатюру «Хризантемы» Джаккомо Пуччини. После концерта растения раздадут врачам.
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