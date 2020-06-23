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Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 комнатных растений. Фотография
08:17, 23 июня 2020
Источник: Meduza
Оперный театр «Лисео» в Барселоне 22 июня открылся после трех месяцев карантина в связи с коронавирусом. И
провел
первый концерт для 2292 комнатных растений, которые расставили по всем местам в зрительном зале (кстати, «Медуза»
анонсировала
это в последнем выпуске «Хороших новостей»). Струнный квартет «Лисео» сыграл миниатюру «Хризантемы» Джаккомо Пуччини. С помощью этого жеста театр
предложил
по-новому взглянуть на отношения людей и природы. Концерт можно послушать
тут
. После него все растения из зрительного зала подарят медикам.
Nacho Doce / Reuters / Scanpix / LETA
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