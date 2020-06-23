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Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 комнатных растений. Фотография

Источник: Meduza
Оперный театр «Лисео» в Барселоне 22 июня открылся после трех месяцев карантина в связи с коронавирусом. И <a href="https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-spain-opera-for-plant-idINKBN23T22L" target="_blank">провел</a> первый концерт для 2292 комнатных растений, которые расставили по всем местам в зрительном зале (кстати, «Медуза» <a href="https://meduza.io/video/2020/06/21/v-rossii-razblokirovali-telegram-a-yunye-futbolisty-rostova-stali-geroyami-no-eto-esche-ne-vse-horoshie-novosti-etoy-nedeli" target="_blank">анонсировала</a> это в последнем выпуске «Хороших новостей»). Струнный квартет «Лисео» сыграл миниатюру «Хризантемы» Джаккомо Пуччини. С помощью этого жеста театр <a href="https://www.liceubarcelona.cat/en/artist-eugenio-ampudia-inaugurates-activity-liceu-concert-2292-plants" target="_blank">предложил</a> по-новому взглянуть на отношения людей и природы. Концерт можно послушать <a href="https://www.youtube.com/watch?v=70bpxG2tq6w&amp;feature=youtu.be" target="_blank">тут</a>. После него все растения из зрительного зала подарят медикам.
Оперный театр «Лисео» в Барселоне 22 июня открылся после трех месяцев карантина в связи с коронавирусом. И провел первый концерт для 2292 комнатных растений, которые расставили по всем местам в зрительном зале (кстати, «Медуза» анонсировала это в последнем выпуске «Хороших новостей»). Струнный квартет «Лисео» сыграл миниатюру «Хризантемы» Джаккомо Пуччини. С помощью этого жеста театр предложил по-новому взглянуть на отношения людей и природы. Концерт можно послушать тут. После него все растения из зрительного зала подарят медикам.
Nacho Doce / Reuters / Scanpix / LETA