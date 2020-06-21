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В России разблокировали Telegram, а юные футболисты «Ростова» стали героями. Но это еще не все хорошие новости этой недели
2 минуты
09:23, 21 июня 2020
На этой неделе в России официально перестали блокировать Telegram
после двух лет
не самых удачных попыток помешать работе мессенджера. Молодежный состав «Ростова» вышел на матч с «Сочи», заменив основных игроков, оказавшихся на карантине из-за коронавируса. Юные футболисты проиграли, но
стали героями
. Но это еще не все хорошие новости, есть и другие. Например, в австралийском зоопарке подружились вомбат Надежда и коала Эльза, а в Большом театре Лисео поставили оперу для растений. Смотрите только хорошие новости недели в видео «Медузы».
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