Устали читать о коронавирусе и барреле нефти? Вот только хорошие новости этой недели

Устали от новостей про пандемию коронавируса, цены на нефть и политику? На этой неделе были и хорошие новости. Например, астрономы увидели зарождение экзопланеты, нашлись последние кадры вымершего сумчатого волка, а пингвины сходили в музей. И это еще не все хорошие новости этой недели!

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