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«Не прячьтесь от ошибок и будьте терпеливы». Арнольд Шварценеггер, Барак Обама, Селена Гомес и другие поздравляют выпускников
2 минуты
14:33, 18 мая 2020
Пандемия коронавируса изменила привычную жизнь во всем мире. Но карантин карантином, а выпускные, пусть даже они проходят в Zoom, никто не отменял. В США существует традиция, когда с обращениями к выпускникам выступают знаменитости. В этом году обращения к заканчивающим школу записали, в числе прочих, Арнольд Шварценеггер, Опра Уинфри, Селена Гомес и Барак Обама. Все они пожелали выпускникам, чтобы никакой коронавирус не омрачил радость окончания школы. Ну и успехов в будущем, конечно же.
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