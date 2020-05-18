«Не прячьтесь от ошибок и будьте терпеливы». Арнольд Шварценеггер, Барак Обама, Селена Гомес и другие поздравляют выпускников

Пандемия коронавируса изменила привычную жизнь во всем мире. Но карантин карантином, а выпускные, пусть даже они проходят в Zoom, никто не отменял. В США существует традиция, когда с обращениями к выпускникам выступают знаменитости. В этом году обращения к заканчивающим школу записали, в числе прочих, Арнольд Шварценеггер, Опра Уинфри, Селена Гомес и Барак Обама. Все они пожелали выпускникам, чтобы никакой коронавирус не омрачил радость окончания школы. Ну и успехов в будущем, конечно же.

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