Началось: робот-курьер украл чужой обед и устроил погоню на улицах Лос-Анджелеса

В Лос-Анджелесе робот-курьер заставил клиента по имени Юсиф гнаться за своей едой. Юсиф заказал доставку сэндвича, но что-то пошло не так — по прибытии на место робот его проигнорировал и поехал дальше по своим делам. Так обед превратился в 25-минутную погоню. Все это время Юсиф преследовал взбунтовавшегося курьера, умоляя остановиться и вернуть сэндвич. Вскоре мужчина вымотался, а робот скрылся вместе с добычей в неизвестном направлении. По иронии, на дисплее, вмонтированном в корпус робота, было написано «Извините».

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