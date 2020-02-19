Вячеславу Володину очень, очень весело. В чем же дело? Просто в Госдуме предложили организовать трансляцию заседаний в «местах для размышлений»

В Госдуме иногда бывает очень весело. Вот, например, 19 февраля депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков предложил организовать трансляцию заседаний в «местах для размышлений». Спикера Госдумы Вячеслава Володина это предложение очень, очень развеселило. А веселого Володина увидишь редко.

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