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Вячеславу Володину очень, очень весело. В чем же дело? Просто в Госдуме предложили организовать трансляцию заседаний в «местах для размышлений»
2 минуты
12:34, 19 февраля 2020
В Госдуме иногда бывает очень весело. Вот, например, 19 февраля депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков предложил организовать трансляцию заседаний в «местах для размышлений». Спикера Госдумы Вячеслава Володина это предложение очень, очень развеселило. А веселого Володина увидишь редко.
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